A1 auto a fuoco dopo lo scontro con un autobus e un’altra vettura | chiuso il tratto tra il bivio con la Panoramica e Badia in direzione Firenze

Firenze, 6 ottobre 2025 – A partire dalle 18:25 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, per un incidente al km 12,4, in galleria, che ha coinvolto tre mezzi, un autobus e due auto, una delle quali ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Chi è diretto in direzione Firenze deve percorrere la A1 Panoramica dove si registra un km di coda dopo Sasso Marconi. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
