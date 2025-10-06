A Vimercate si coltiva il futuro Giovani eccellenze in passerella
Torna il premio ai migliori diplomati: 500 euro ai 100 centesimi e passerella per le giovani eccellenze, ragazzi che si fanno strada nello sport, nell’arte, nel volontariato. A Vimercate "coltiviamo il futuro", dice Riccardo Corti, assessore alla Cura delle persone. E così che anche quest’anno si consegneranno le benemerenze scolastiche. Il contributo è già previsto per chi conclude le medie con un voto di almeno 910, e ora sarà accessibile anche ai più grandi. La decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale "a testimonianza di una visione condivisa sull’importanza di riconoscere impegno e talento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
