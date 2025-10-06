A Villa del Grumello torna Libri di Corsa | una domenica tra sport paesaggio e cultura sul lago di Como

Torna domenica 12 ottobre l’ottava edizione di Libri di Corsa, l’originalissimo evento ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello che intreccia sport, cultura e paesaggio. Dal cuore della Villa, il percorso si apre al Chilometro della Conoscenza e al territorio di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it