A un anno dall' incidente in moto è morto il 27enne Federico Frattarola | lutto a Farindola

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una battaglia durata oltre un anno quella di Federico Frattarola, 27enne di Farindola che ad agosto 2024 era rimasto coinvolto in un terribile incidente a Montesilvano, mentre era a bordo della sua moto. Un incidente che per lui aveva avuto gravi conseguenze.L’ultima battaglia, un delicato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

