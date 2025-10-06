A Udine si cercano cento lavoratori per ristorazione e alberghi
Si cercano cento persone per lavorare in 25 strutture nella ristorazione e nel settore alberghiero a Udine. Si cercano candidati per accoglienza, area sala e bar, cucina, pulizie e manutenzione. Tra i tanti, ci sono anche aperture per addetti marketing, maître e cuochi: ecco tutte le aperture.Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
5 minuti per farti conoscere da 4 grandi aziende che cercano personale giovane! Partecipa al Recruiting Day Young a #Udine! Evento di selezione personale di Regione Friuli Venezia Giulia rivolto a giovani under 35. Il 16 ottobre partecipa al recruiting pres Vai su Facebook
Ristoranti e alberghi, recruiting day a Udine - Cento i posti di lavoro a tempo indeterminato offerti da una ventina di aziende associate a Confcommercio nella giornata di selezione organizzata il 30 ottobre con la Regione. Da rainews.it
Lavoro: Rosolen, pronti 100 posti in Fvg nel settore Horeca - Sono 25 le strutture ricettive e i pubblici esercizi coinvolte in un recruiting Regione- Lo riporta ilgazzettino.it