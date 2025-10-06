A Udine si cercano cento lavoratori per ristorazione e alberghi

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cercano cento persone per lavorare in 25 strutture nella ristorazione e nel settore alberghiero a Udine. Si cercano candidati per accoglienza, area sala e bar, cucina, pulizie e manutenzione. Tra i tanti, ci sono anche aperture per addetti marketing, maître e cuochi: ecco tutte le aperture.Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

