A Tutto Sposi il ministro Santanchè Boom del wedding tourism | 1 mld di indotto e il Sud traina la crescita

Tra sfilate, fashion show, wedding planner e architetti d’interni a Tutto Sposi, nei weekend del 18-19 e 25-26, si parlerà soprattutto di turismo straniero che sceglie l’Italia per sposarsi. Il wedding tourism, che vede la nostra nazione ai vertici europei delle località ideali, sarà il tema dell’incontro con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che si terrà nella mattinata della domenica conclusiva dell’evento in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli. All’incontro invitate anche le istituzioni di territorio, con l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, della Regione, Felice Casucci, ma anche Unione industriali e Camera di commercio di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it