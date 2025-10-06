A Tolmezzo Palazzi in festa | cena itinerante tra storia arte e sapori
Tolmezzo si trasformerà in un palcoscenico unico, dove storia e gastronomia si intrecceranno in un viaggio sensoriale da non perdere grazie a “Palazzi in festa”, l’originale cena itinerante organizzata da Confcommercio Udine attraverso il gruppo gustoCarnia, formato da professionisti della ristorazione e dell’accoglienza. Venerdì 10 ottobre, dalle 18, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città attraverso il linguaggio universale del gusto. Un percorso che inviterà a vivere Tolmezzo in modo nuovo, con occhi curiosi e palato pronto a lasciarsi sorprendere. La serata si aprirà a Palazzo Frisacco, dove gli ospiti saranno accolti con un aperitivo e con il racconto delle storie che abitano le sue mura. 🔗 Leggi su Udine20.it
