A Tolmezzo Palazzi in festa | cena itinerante tra storia arte e sapori
Tolmezzo si trasformerà in un palcoscenico unico, dove storia e gastronomia si intrecceranno in un viaggio sensoriale da non perdere grazie a “Palazzi in festa”, l’originale cena itinerante organizzata da Confcommercio Udine attraverso il gruppo gustoCarnia, formato da professionisti della ristorazione e dell’accoglienza. Venerdì 10 ottobre, dalle 18, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città attraverso il linguaggio universale del gusto. Un percorso che inviterà a vivere Tolmezzo in modo nuovo, con occhi curiosi e palato pronto a lasciarsi sorprendere. La serata si aprirà a Palazzo Frisacco, dove gli ospiti saranno accolti con un aperitivo e con il racconto delle storie che abitano le sue mura. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: tolmezzo - palazzi
A Tolmezzo “Palazzi in festa”: cena itinerante tra storia, arte e sapori
Storia e gastronomia, a Tolmezzo la cena itinerante di "Palazzi in festa"
Il palazzo settecentesco è oggi in attesa del necessario restauro che il Comune di Tolmezzo, ente divenuto proprietario, dopo un lungo iter dell’intero sito, potrà operare grazie a un contributo di 1 milione di euro ricevuto dalla Regione. Abbiamo visitato Villa Li - facebook.com Vai su Facebook
#cartoline #FVG ?Palazzo De Giudici Tolmezzo (UD), 1928-1930/ ca. - Umberto Antonelli - X Vai su X
Tolmezzo, torna “Il Filo dei Sapori”: quattro giorni di gusto e tradizioni carniche - Tolmezzo ospita la XXII edizione de “Il Filo dei Sapori”, dal 10 al 13 ottobre: quattro giorni di gusto, biodiversità e tradizioni carniche. Secondo nordest24.it
Tolmezzo si prepara a vivere la XXII edizione de “Il Filo dei Sapori” - Dal 10 al 13 ottobre Tolmezzo ospita la XXII edizione de “Il Filo dei Sapori”, tra degustazioni, laboratori ed eventi culturali. Lo riporta nordest24.it