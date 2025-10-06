a terranuova incontro pubblico con sara kaur candidata alle regionali

Arezzo, 06 ottobre 2025 – Si è svolto sabato scorso, nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini, l’incontro pubblico con Sarbjit “Sara” Kaur, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista “Casa Riformista per Giani Presidente”. All’appuntamento hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti di associazioni e membri della comunità locale. Nel suo intervento di apertura, Sara Kaur ha voluto ringraziare i presenti e in particolare i compagni di percorso dell’associazione Enea e del Movimento Consumatori, sottolineando come «il confronto e la partecipazione siano la base di ogni buona politica». 🔗 Leggi su Lanazione.it

