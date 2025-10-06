A Terranuova incontro pubblico con Sara Kaur candidata alle regionali

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 06 ottobre 2025 – Si è svolto sabato scorso, nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini, l’incontro pubblico con Sarbjit “SaraKaur, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista “Casa Riformista per Giani Presidente”. All’appuntamento hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti di associazioni e membri della comunità locale. Nel suo intervento di apertura, Sara Kaur ha voluto ringraziare i presenti e in particolare i compagni di percorso dell’associazione Enea e del Movimento Consumatori, sottolineando come «il confronto e la partecipazione siano la base di ogni buona politica». 🔗 Leggi su Lanazione.it

a terranuova incontro pubblico con sara kaur candidata alle regionali

© Lanazione.it - A Terranuova incontro pubblico con Sara Kaur, candidata alle regionali

In questa notizia si parla di: terranuova - incontro

terranuova incontro pubblico saraA Terranuova incontro pubblico con Sara Kaur, candidata alle regionali - Presentate alcune proposte per il Valdarno, a partire dal rilancio dell’Ospedale della Gruccia. msn.com scrive

terranuova incontro pubblico saraAndrea Bindi a Terranuova Bracciolini presenta “Una storia vera” per sostenere la nuova ambulanza della Misericordia - Arezzo, 6 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre alle 18 l’aula consiliare di Terranuova Bracciolini (via P. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terranuova Incontro Pubblico Sara