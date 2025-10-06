A spôs me nonna teatro e dialetto a sostegno dell’ospedale di Fiorenzuola

Una commedia dialettale per una raccolta di fondi a favore dell’Associazione William Bottigelli a sostegno del reparto di Unità Spinale dell’ospedale di Fiorenzuola per l’acquisto di una carrozzina elettrica verrà utilizzata dalle Terapiste Occupazionali per i pazienti ricoverati che avranno le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

