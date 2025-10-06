A Spoltore un incontro sulla West Nile con il virologo Paolo Fazii | Serve attenzione non allarmismo

Informare, prevenire e ridurre i rischi: con questi obiettivi si è svolto nella sala consiliare del Comune di Spoltore, l’incontro dedicato al tema della West Nile e delle altre patologie trasmesse dalle zanzare, con la partecipazione di Paolo Fazii, direttore dell’unità operativa complessa di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: spoltore - incontro

