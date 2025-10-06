A Spoleto è la festa del gol Tramontano ne fa due È pari col Pierantonio
SPOLETO PIERANTONIO SPOLETO: Antonini 6, Pannaccio 6 (23’pt Gigliotti), Fapperdue 6, Boninsegni 6, Benedetti 6 (17’st Ciucci), Fabris 6,5 (32’st Luparini), Paun 6 (39’pt Balzano 6,5), Colarieti 6,5, Neri 6 (14’st Rosignoli), Tramontano 7,5, Kola 6. A disp: Meriggioli, Canalicchio, Rosignoli, Zinni, Anniballi. All. Cavalli PIERANTONIO: Zandrini 6, Patrignani 6, Rondoni 6 (21’st Petrara), Allegrucci 6,5, Francioni 5,5, Cenci 6, Laassairi 6, Procacci 6, Retini 6,5 (28’st Ismajili), Buzzi 6,5 (36’st Gaggioli), Pettinelli 6. A disp: Landi, Antonioni, Procopio Romani, Servettini, Carrello. All. Bruni Arbitro: Samuele Ottaviani di Foligno Marcatori: 13’pt Allegrucci, 36’pt Buzzi, 20’st Tramontano rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it
