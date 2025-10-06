A spasso tra i libri a Ronchis
A Ronchis, per la Rassegna Letteraria “A spasso tra i libri”, incontri con gli autori 2025, dopo la presentazione di giovedì 2 ottobre, del libro di Walter Tomada: Friulani eretici. Storia millenaria di disobbedienti irriducibili e bastiancontrari, verranno proposti altri tre volumi. Giovedì 9. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
