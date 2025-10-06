Va di moda, a sinistra, abbandonare sdegnosamente gli studi della tv quando il dibattito si mette male. Era accaduto due giorni fa con Luca Telese, messo alle strette da Daniele Capezzone d urante una puntata dell’Aria che Tira dedicata a Gaza, è accaduto ieri sera di nuovo durante la puntata di In Onda. La Pro Pal, al servizio dell’Onu, Francesca Albanese ha lasciato lo studio mentre parlava Francesco Giubilei, che ha commentato: “Appena si cita la senatrice Segre, si alza e se ne va, una scena vergognosa”. Il conduttore Luca Telese ha però chiarito subito che l’uscita della Albanese non aveva alcun legame con le parole di Giubilei, ma era semplicemente dovuta al fatto che doveva lasciare la trasmissione alle 21, come concordato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A sinistra scappano tutti. Dopo Telese, anche la Pro Pal Albanese se ne va quando si cita Liliana Segre…