A Sharm il via dei negoziati per Gaza

Khalil al-Hayya guida la delegazione di hamas, il ministro Ron Dermer in quella israeliana, al vertice Witkoff e il genero di Trump L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Sharm il via dei negoziati per Gaza

In questa notizia si parla di: sharm - negoziati

Gaza, i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik in Egitto: tregua vicina?

Gaza, Trump: "Israele ha accettato linea di ritiro, dopo conferma di Hamas cessate il fuoco sarà immediato", a Sharm el-Sheik domani negoziati tra le parti

Gaza, i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh: come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas

Hamas si dice pronto all'accordo con Israele prima dei negoziati a Sharm el-Sheikh per lo scambio ostaggi-prigionieri Decine di migliaia in piazza a Tel Aviv chiedono il rilascio degli ostaggi. Netanyahu: "Speriamo nel ritorno di tutti nei prossimi giorni" - X Vai su X

Israele: Gaza City quasi vuota, evacuati 900mila palestinesi Netanyahu: "Hamas sarà smantellato e costretto ad accettare il piano Trump" Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì Vai su Facebook

Gaza, al via i negoziati a Sharm per la pace. Trump: «Prima fase completata in settimana» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto. ilgazzettino.it scrive

Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Si legge su ansa.it