A Shanghai non basta un Sinner | arriva l’alter ego

Ilveggente.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner accolto a Shanghai con un omaggio speciale: l’organizzazione del Masters 1000 gli ha dedicato una statua di terracotta. C’era un omaggio curioso e decisamente sorprendente ad attendere Jannik Sinner a Shanghai. L’organizzazione del Masters 1000 cinese, iniziato dopo il trionfo del campione azzurro a Pechino, ha deciso di dedicargli una statua di terracotta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La “cerimonia” di presentazione è stata immortalata in un video che in poche ore è diventato virale sui social, scatenando una marea di commenti da parte dei tifosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

a shanghai non basta un sinner arriva l8217alter ego

© Ilveggente.it - A Shanghai non basta un Sinner: arriva l’alter ego

In questa notizia si parla di: shanghai - basta

LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina, ma basta un break a rompere ogni argine!

shanghai basta sinner arrivaATP Shanghai: Sinner regola un buon Altmaier e vendica il Roland Garros - ATP | Sinner parte bene e supera in due set Altmaier che lo aveva battuto a Parigi due anni fa. Scrive ubitennis.com

shanghai basta sinner arrivaATP Shanghai: Sinner si ritira annientato dal caldo umido, Griekspoor avanza agli ottavi - ATP | Un problema alla coscia destra ferma il campione azzurro dopo due set combattuti; per l’olandese ora c’è Vacherot ... ubitennis.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Shanghai Basta Sinner Arriva