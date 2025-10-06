A Shanghai non basta un Sinner | arriva l’alter ego

Jannik Sinner accolto a Shanghai con un omaggio speciale: l’organizzazione del Masters 1000 gli ha dedicato una statua di terracotta. C’era un omaggio curioso e decisamente sorprendente ad attendere Jannik Sinner a Shanghai. L’organizzazione del Masters 1000 cinese, iniziato dopo il trionfo del campione azzurro a Pechino, ha deciso di dedicargli una statua di terracotta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La “cerimonia” di presentazione è stata immortalata in un video che in poche ore è diventato virale sui social, scatenando una marea di commenti da parte dei tifosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - A Shanghai non basta un Sinner: arriva l’alter ego

In questa notizia si parla di: shanghai - basta

LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina, ma basta un break a rompere ogni argine!

Masters 1000 Shanghai: Bellucci lotta, non basta contro Machac - X Vai su X

Sinner si ritira a Shanghai, Griekspoor agli ottavi. Il tennista azzurro ko a causa dei crampi al terzo set #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/10/05/tennis-errani-paolini-vincono-il-wta-1000-di-pechino-_eaac28c8-c0b7-4441-b0d7-9723ae16 Vai su Facebook

ATP Shanghai: Sinner regola un buon Altmaier e vendica il Roland Garros - ATP | Sinner parte bene e supera in due set Altmaier che lo aveva battuto a Parigi due anni fa. Scrive ubitennis.com

ATP Shanghai: Sinner si ritira annientato dal caldo umido, Griekspoor avanza agli ottavi - ATP | Un problema alla coscia destra ferma il campione azzurro dopo due set combattuti; per l’olandese ora c’è Vacherot ... ubitennis.com scrive