A Shanghai Musetti vince il derby con Darderi e va agli ottavi
Al prossimo turno il toscano se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime. ROMA - Lorenzo Musetti ha battuto Luciano Darderi ed è approdato agli ottavi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo torneo Atp 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Musetti-Darderi 7-5, 7-6: il toscano vince il derby azzurro e accede agli ottavi a Shanghai - Jannik Sinner ha abbandonato il Masters 1000 di Shanghai ma un italiano sicuramente raggiungerà gli ottavi di finale: infatti lunedì andrà in scena il derby azzurro
ATP Shanghai – Musetti vince il derby contro uno stoico Darderi, agli ottavi lo aspetta Auger-Aliassime - Il numero 2 d'Italia si aggiudica un match equilibratissimo contro il suo connazionale e accede agli ottavi, dove affronterà il canadese per l'ottava volta Il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Lucia