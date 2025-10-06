a senago torna la sagra dei pizzoccheri e dei porcini | dal 9 al 26 ottobre sapori valtellinesi e atmosfera d’autunno

Profumo di funghi, formaggi e montagna: a Senago arriva la Sagra dei Pizzoccheri e dei Porcini, uno degli appuntamenti più amati dell’autunno gastronomico lombardo.Dal 9 al 26 ottobre 2025, presso il Centro Sportivo di Via Di Vittorio 2, si potranno gustare i grandi piatti della tradizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

