A scuola di rap con Moder e Albino al via il laboratorio Fogli bianchi

Moder e Albino saranno i maestri di “Fogli bianchi”, laboratorio di rap organizzato dalla Biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone in collaborazione con Il Lato Oscuro della Costa e Cisim Lido Adriano. Un progetto, realizzato grazie ai fondi Europei della Regione Emilia-Romagna, che i due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it