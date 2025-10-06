A Sarmato porte aperte per il nuovo asilo nido di via Moia
Ha aperto oggi le porte il nuovo asilo nido comunale di via Moia, una struttura completamente nuova, funzionale e luminosa, pronta ad accogliere 30 bambine e bambini da 0 a 3 anni. L’apertura rappresenta un traguardo importante per la comunità di Sarmato e il primo passo verso la realizzazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
