A Sarmato porte aperte per il nuovo asilo nido di via Moia

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha aperto oggi le porte il nuovo asilo nido comunale di via Moia, una struttura completamente nuova, funzionale e luminosa, pronta ad accogliere 30 bambine e bambini da 0 a 3 anni. L’apertura rappresenta un traguardo importante per la comunità di Sarmato e il primo passo verso la realizzazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Apre le porte il nuovo asilo a Sarmato “Polo dell’infanzia pronto nel 2026” - Sarmato: aperte del porte del nuovo asilo nido di via Moia, primo passo del polo dell’infanzia 0- Si legge su piacenzasera.it

