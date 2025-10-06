A Santa Maria la Longa Calici di cultura | un viaggio tra libri scoperte e sapori

Musica, racconti, degustazioni e incontri d’autore: dal 9 ottobre al 13 novembre Santa Maria la Longa ospiterà “Calici di cultura:un viaggio tra libri, scoperte e sapori”, la rassegna che unirà il piacere del vino alla scoperta della storia, della letteratura e delle tradizioni del territorio. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Santa Maria la Longa con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la direzione artistica dell’associazione culturale Bottega Errante; in collaborazione con la pro loco Santa Maria e Pro Tissano, Centro di Aggregazione Giovanile, consiglio comunale dei ragazzi, Piccolo Cottolengo don Orione, Ars Sound laboratorio musicale, azienda agricola Alturis. 🔗 Leggi su Udine20.it

