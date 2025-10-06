A San Severo c’è la ‘Notte Bianca dello Sport per tutti’

L'evento, organizzzato dal Comune di San Severo con il patrocinio del C.O.N.I., si terrà sabato 11 ottobre con inizio alle 19 in piazza Municipio.Ricco il programma. Alle 19 di sabato in piazza Municipio si terrà la cerimonia.

