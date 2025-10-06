Chiesina Uzzanese (Pistoia), 6 ottobre 2025 – È in condizioni gravissime una giovane donna di origine brasiliana di 25 anni. La ragazza per motivi poco chiari stava andando a piedi tra la corsia di marcia e quella di sorpasso dell’autostrada A11 Firenze Mare. È stata purtroppo travolta da un veicolo e le condizioni sono apparse subito molto gravi. Sono prontamente intervenuti i volontari della Misericordia di Monsummano con l’auto medica inviata da Pistoia. La donna è stata stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi e ieri la prognosi era ancora riservata. Il tragico incidente è avvenuto intorno all’una e un quarto di notte sulla Firenze-Mare, vicino al casello di Chiesina Uzzanese, sulla carreggiata direzione Mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A piedi in autostrada, giovane travolta sulla A11