A passeggio verso la stazione con due coltelli in tasca

6 ott 2025

Armato si stava dirigente in stazione. Le sue mosse sono state notate da una pattuglia e si è messo in un mare di guai. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato in stato di libertà una 39enne di origine cinese, in Italia senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile del reato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

