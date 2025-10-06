A Parigi omaggio alle vittime del 7 ottobre e sostegno agli ostaggi
Milano, 6 ott. (askanews) - Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF (Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali) per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi. Iniziata con un minuto di silenzio, la serata ha visto letture, musica e discorsi di personalità di spicco. Il presidente della Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali, Yonathan Arfi, ha espresso la speranza che la pressione internazionale costringa Hamas a rilasciare gli ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: parigi - omaggio
Da Parigi al Lido di Spina per una omaggio a Evita, serata con la star mondiale del tango Ana Karina Rossi
Parigi, la Tour Eiffel si illumina di giallo e azzurro per rendere omaggio all'Ucraina
Parigi, la Tour Eiffel si illumina di giallo e azzurro perbrendere omaggio all'Ucraina
Cantante sì, ma anche icona di stile: Elodie torna a sfilare a Parigi per L’Oréal Paris con un abito ricoperto di cristalli rossi, in omaggio al vero Made in Italy. Infatti il suo look fa parte della collezione Giorgio Armani Privè Haute Couture Autunno/Inverno 2014-1 Vai su Facebook
Parigi rende omaggio a John Singer Sargent con una mostra in programma fino all'11 gennaio al @MuseeOrsay, intitolata "John Singer Sargent. Eblouir Paris", Incantare Parigi. #ANSAViaggi - X Vai su X