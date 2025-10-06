A Papa Leone si inceppa l’auto tradito per strada a Roma Il rientro in ritardo | Il tempismo di Dio è perfetto – Il video
Voleva solo tornare a casa Papa Leone, alla fine di una giornata al solito fitta di impegni. Ma a tradirlo all’ultimo è stata la sua auto, che lo ha mollato per strada a Roma, nel bel mezzo del viaggio di ritorno verso Castel Gandolfo. Prevost era da poco uscito dalla Domus Australia, nel quartiere Esquilino. Il pontefice ha avuto appena il tempo di salire a bordo. Poi l’intoppo: l’auto si è inceppata e non ne vuol sapere di partire. Passano lunghissimi momenti di incertezza, con gli uomini della scorta che si muovono sempre più nervosi. Quello stop prolungato per strada, con zero vie di fuga, non era proprio l’ideale sotto il profilo della sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online
