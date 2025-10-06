A Palazzo dei Normanni un incontro per costituente europea a 70 anni dalla conferenza di Messina

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina, atto fondamentale per il processo comunitario, si terrà mercoledì 8 ottobre a Palermo, a partire dalle ore 16 presso la Sala Rossa Pio La Torre del Palazzo Reale dei Normanni, un incontro-dibattito sul tema “Vite spezzate, UE. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzo - normanni

Galvagno rinuncia all'auto blu: da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con mezzi propri

Galvagno rinuncia all'auto blu: da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con i mezzi propri

Dalla cappella palatina agli appartamenti reali: visita guidata al Palazzo dei Normanni

Striscione "Stop genocide" a Palazzo dei Normanni, poi rimosso - "Stop genocide" è lo striscione appeso a un balcone di Palazzo dei Normanni dal deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera, ma rimosso pochi minuti dopo dagli assistenti parlamentari. ansa.it scrive

A Palazzo Chigi 26 vescovi ucraini. Domani l'incontro con il governo italiano della Chiesa locale che riconosce il Vaticano - Quando domanii pomeriggio 26 vescovi della Chiesa cattolica ucraina di rito greco entreranno nei saloni di Palazzo Chigi, per poi prendere posto nella Sala Verde, di fronte a tre ministri del governo ... Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Normanni Incontro Costituente