A Palazzo dei Normanni un incontro per costituente europea a 70 anni dalla conferenza di Messina
In occasione del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina, atto fondamentale per il processo comunitario, si terrà mercoledì 8 ottobre a Palermo, a partire dalle ore 16 presso la Sala Rossa Pio La Torre del Palazzo Reale dei Normanni, un incontro-dibattito sul tema “Vite spezzate, UE. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Galvagno rinuncia all'auto blu: da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con mezzi propri
Dalla cappella palatina agli appartamenti reali: visita guidata al Palazzo dei Normanni
Buona notte con il Palazzo Reale di Napoli. Una delle 4 principali residenze reali di questa grande capitale europea!
Stadio, Scaroni: "Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo stadio che abbiamo già affidato a Norman + Partne
Striscione "Stop genocide" a Palazzo dei Normanni, poi rimosso - "Stop genocide" è lo striscione appeso a un balcone di Palazzo dei Normanni dal deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera, ma rimosso pochi minuti dopo dagli assistenti parlamentari. ansa.it scrive
A Palazzo Chigi 26 vescovi ucraini. Domani l'incontro con il governo italiano della Chiesa locale che riconosce il Vaticano - Quando domanii pomeriggio 26 vescovi della Chiesa cattolica ucraina di rito greco entreranno nei saloni di Palazzo Chigi, per poi prendere posto nella Sala Verde, di fronte a tre ministri del governo ... Lo riporta roma.corriere.it