A Napoli si gira il film sulla vita di Gigi D'Alessio con Matteo Paolillo | riprese nella Galleria Umberto

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Galleria Umberto di Napoli si gira il nuovo film "Solo se canti tu" ispirato alla vita di Gigi D'Alessio, con Matteo Paolillo protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - gira

A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare

Mare Fuori 6 si gira nello stesso Rione de L’Amica Geniale: partite le riprese, ecco le location a Napoli

napoli gira film vitaA Napoli si gira il film sulla vita di Gigi D’Alessio con Matteo Paolillo: riprese nella Galleria Umberto - Nella Galleria Umberto di Napoli si gira il nuovo film "Solo se canti tu" ispirato alla vita di Gigi D'Alessio, con Matteo Paolillo protagonista ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Gira Film Vita