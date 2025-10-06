A Napoli si gira il film sulla vita di Gigi D'Alessio con Matteo Paolillo | riprese nella Galleria Umberto
Nella Galleria Umberto di Napoli si gira il nuovo film "Solo se canti tu" ispirato alla vita di Gigi D'Alessio, con Matteo Paolillo protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: napoli - gira
A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare
Mare Fuori 6 si gira nello stesso Rione de L’Amica Geniale: partite le riprese, ecco le location a Napoli
Il #Milan piega il #Napoli in una gara vibrante e ricca di spunti tattici #Allegri la imposta subito: vantaggio iniziale, palla lasciata a #Conte (63% possesso già nel primo tempo) e ripartenze letali. Il rigore + rosso spacca la partita, ma da lì il Napoli gira palla se Vai su Facebook
A Napoli si gira il film sulla vita di Gigi D’Alessio con Matteo Paolillo: riprese nella Galleria Umberto - Nella Galleria Umberto di Napoli si gira il nuovo film "Solo se canti tu" ispirato alla vita di Gigi D'Alessio, con Matteo Paolillo protagonista ... fanpage.it scrive