A Napoli la 77ª edizione del Prix Italia

È online il programma ufficiale della 77ª edizione del Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, a Napoli dal 20 al 24 ottobre 2025, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Nazionale Neapolis 2500 Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it