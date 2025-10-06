A Mattinata torna ‘FèXtra’ | ospiti Gegè Telesforo e l’Orchestra della Notte della Taranta

Foggiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ulivo come simbolo di pace, identità e futuro. Con questa immagine si apre la quinta edizione di ‘FèXtra’, la Festa dell’extravergine d’oliva che dal 10 al 19 ottobre animerà Mattinata, nel cuore del Gargano. Dieci giorni di eventi, due weekend di esperienze e una cornice che intreccia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattinata - torna

Lookman torna a Bergamo: in mattinata l’arrivo a Zingonia

Torna Verissimo, tra gli ospiti Raoul Bova - Sabato 13 e domenica 14 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, Verissimo. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattinata Torna 8216f232xtra8217 Ospiti