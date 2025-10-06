A Marconi non c' è spazio per l' odio | flash mob davanti il panificio kosher

La scritta antisemita comparsa nella giornata di domenica 5 ottobre, al civico 15 di via Avicenna, è stata prontamente rimossa.La solidarietà del centrodestraIl giorno dopo l’atto vandalico, la saracinesca dell’esercizio commerciale, un panificio kosher, appare del tutto pulita. All’ingresso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

