A Manchester lo rimpiangono | Hojlund a Napoli è rinato
Il gol che ha ribaltato il Genoa. La terza rete in una settimana. Rasmus Hojlund si sta prendendo il Napoli con la forza di un ciclone, ma l’eco delle sue imprese ha già superato i confini italiani. A certificare la sua rinascita è arrivato l’elogio, con un pizzico di amaro rimpianto, di un’importante emittente internazionale come CBS Sport. “Vede di Nuovo la Vita a Colori”: l’Elogio con Rimpianto. Nel commentare la sua prestazione decisiva contro il Genoa, i commentatori inglesi non hanno usato mezzi termini. “ Rasmus Hojlund è rinato a Napoli. Che svolta dopo il Manchester United! “, hanno esclamato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Rasmus Højlund subito in rete con il Napoli nella sua partita d’esordio! Il classe 2003, arrivato dal Manchester United, è sembrato già perfettamente integrato nel gioco di Conte. Il goal è da attaccante puro. Con un movimento manda fuori giri Pongracic e g Vai su Facebook
Hojlund in gol col Napoli, in Inghilterra lo rimpiangono: "Poteva essere il nuovo Gyokeres" - L'attaccante ha poi realizzato una doppietta in Champions League mercoledì contro lo Sporting Lisbona. msn.com scrive
Hojlund, il destino ritrovato: dall’ombra dell’Old Trafford al sole di Napoli, l’attaccante danese rilancia il suo futuro - Hojlund ha ritrovato la gioia in quel di Napoli: ora si può soltanto che migliorare gara dopo gara La Gazzetta dello Sport dedica oggi un focus all’eroe di Napoli- Da calcionews24.com