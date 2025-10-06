A Manchester lo rimpiangono | Hojlund a Napoli è rinato

Il gol che ha ribaltato il Genoa. La terza rete in una settimana. Rasmus Hojlund si sta prendendo il Napoli con la forza di un ciclone, ma l’eco delle sue imprese ha già superato i confini italiani. A certificare la sua rinascita è arrivato l’elogio, con un pizzico di amaro rimpianto, di un’importante emittente internazionale come CBS Sport. “Vede di Nuovo la Vita a Colori”: l’Elogio con Rimpianto. Nel commentare la sua prestazione decisiva contro il Genoa, i commentatori inglesi non hanno usato mezzi termini. “ Rasmus Hojlund è rinato a Napoli. Che svolta dopo il Manchester United! “, hanno esclamato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

