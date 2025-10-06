A Manchester la comunità ebraica al funerale di Adrian Daulby

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ott. (askanews) - La comunità ebraica di Manchester ha partecipato al funerale di Adrian Daulby, rimasto ucciso nella sparatoria con la polizia durante l'attacco di giovedì 2 ottobre alla sinagoga di Heaton Park nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a manchester la comunit224 ebraica al funerale di adrian daulby

© Quotidiano.net - A Manchester la comunità ebraica al funerale di Adrian Daulby

In questa notizia si parla di: manchester - comunit

manchester comunit224 ebraica funeraleA Manchester la comunità ebraica al funerale di Adrian Daulby - La comunità ebraica di Manchester ha partecipato al funerale di Adrian Daulby, rimasto ucciso nella sparatoria con la polizia durante l'attacco di giovedì 2 ottobre alla ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester Comunit224 Ebraica Funerale