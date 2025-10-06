A lezione di dialetto piacentino quattro serate con la Famiglia Piasinteina

A partire da martedì 14 ottobre, e a seguire ogni martedì fino al 4 novembre, la Famiglia Piasinteina organizza, nella propria sede, in via 10 Giugno 3, una serie di serate con lo scopo di facilitare chi intende approfondire la conoscenza della nostra lingua madre.A tenere gli incontri saranno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

