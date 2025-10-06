A Knight of the Seven Kingdoms | svelata una delle differenze della serie con Il Trono di Spade
Il prossimo anno HBO presenterà ben due serie tratte dall'immaginario di George R.R. Martin, dato che debutterà anche la terza stagione di House of the Dragon Gli spettatori noteranno subito qualcosa che distinguerà A Knight of the Seven Kingdoms, la prossima serie HBO tratta dalle opere di George R.R. Martin, dalle altre due serie di arrivate sul piccolo schermo finora, ovvero Il Trono di Spade e House of the Dragon. Stiamo parlando dell'assenza di una sigla principale all'inizio di ogni episodio. Invece di un'animazione estesa con una colonna sonora orchestrale, l'ultimo spin-off ambientato a Westeros includerà una semplice sigla con caratteri tipografici medievali tra l'inizio dell'azione di ogni episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il nuovo spinoff di Game of Thrones, "A Knight of the Seven Kingdoms", rompe con la tradizione della saga: la serie non avrà una sigla di apertura animata e orchestrale come le altre produzioni ambientate a Westeros. Ogni episodio inizierà invece con una se
