A Irena Bogdanova la borsa di studio in memoria di Michela Secondini
A Irena Bogdanova studentessa del primo anno del corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, è stata consegnata la borsa di studio bandita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il sostegno dell’associazione Bottigelli, in memoria della dottoressa Michela. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
