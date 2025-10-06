Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Camerota, sopralluogo sulla SP 562 dopo la caduta del masso: via alla messa in sicurezza anteprima24.it
Grande Fratello, aria di crisi tra Federica Petagna e Stefano Tediosi? comingsoon.it
Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a botte la compagna di ... gazzettadelsud.it
Serbia, si ribalta barca con 11 persone a bordo: le ricerche tgcom24.mediaset.it
Il segreto di Martin Scorsese: voleva diventare prete ma scoprì il rock’n’roll e le ragazze screenworld.it
Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata tpi.it
Serbia, si ribalta barca con 11 persone a bordo: le ricerche
Una barca con a bordo 10 cittadini cinesi e un cittadino serbo si è capovolta durante la notte sul f... ► tgcom24.mediaset.it
I migliori monitor per MacBook Studio, Mac Mini, MacBook Pro e Air
Per la casa o l’ufficio, 10 monitor da affiancare al tuo computer Apple per affrontare al meglio qua... ► wired.it
ZONA, la nuova locanda alla moda che ridisegna la socialità milanese
In città i riflettori si accendono su un nuovo indirizzo che promette di diventare cult. Si chiama ... ► panorama.it
Da poliziotto penitenziario a facilitatore del crimine: chi sono gli agenti infedeli e come hanno aiutato i detenuti
Un terremoto giudiziario ha scosso la casa circondariale di Foggia, portando alla luce un presunto... ► foggiatoday.it
Acquista subito questo modello di auto, consuma pochissimo: che affare
Un modo semplice per risparmiare riguardo i consumi del carburante, serve questa particolare auto. ... ► temporeale.info
I carabinieri restituiscono all’Archivio storico di Torino lettere di re Carlo Albero
Il giorno 6 ottobre 2025, presso la sede dell’Archivio Storico della Città di Torino sono state res... ► lidentita.it
Star trek strange new worlds: l’assenza di kirk e korby nelle ultime stagioni
La serie Star Trek: Strange New Worlds si appresta a concludere le sue ultime due stagioni, mantene... ► jumptheshark.it
Camion carico di frutta e verdura prende fuoco sul Grande Raccordo Anulare: code e traffico paralizzato
Un camion carico di frutta e ortaggi si è ribaltato e ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di... ► fanpage.it
Wytches su Prime Video: aggiornamenti entusiasmanti a due anni dall’adattamento
La produzione di una serie animata basata sul celebre fumetto horror Wytches sta suscitando grande ... ► jumptheshark.it
Aimo Moroni: ci lascia a 91 anni il grande cuoco di uno dei ristoranti simbolo di Milano, ecco chi era e cosa ha fatto per la cucina italiana
E' scomparso uno dei massimi protagonisti della nostra ristorazione: con il Luogo di Aimo e Nadia ha... ► vanityfair.it
Ucciso nell'aula di un tribunale un giudice a Tirana
AGI - Un giudice della Corte d'appello di Tirana è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in aula da u... ► agi.it
Doppio lavoro pubblico nascosto: la Cassazione conferma il licenziamento. Docente perde il posto per aver dichiarato il falso, anche senza incompatibilità normativa tra incarichi. Cosa hanno detto i giudici
Una docente aveva lavorato per anni sia nell'università che nella scuola pubblica, ma al momento de... ► orizzontescuola.it
Primo smartphone a 14 anni, la maestra Vania fa firmare alla figlia un contratto: consegna ore 20.30, non si porta a scuola e quando se in compagnia spegnilo. Meglio parlare
Sta suscitando grande interesse online il “contratto educativo” ideato da Maestra Vania per la figl... ► orizzontescuola.it
Raquel Sánchez Silva oggi, tra sospetti e ripartenze com’è cambiata la vita della vedova di Mario Biondo
Raquel Sánchez Silva è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione spagnola, ma il suo no... ► cultweb.it
Sansepolcro celebra Piero della Francesca: un fine settimana di arte, musica e memoria
Sansepolcro si prepara a vivere un fine settimana di grande intensità culturale e identitaria in o... ► arezzonotizie.it
Inchiesta sulla morte di Concita Perna a Lioni: autopsia effettuata, proseguono le indagini
Avellino – Si è concluso oggi l'esame autoptico per accertare le cause della morte di Concita Pern... ► avellinotoday.it
Lavori notturni su cavo elettrico di bassa tensione: traffico interdetto per sette ore
BRINDISI - Il Comune fa sapere alla cittadinanza di Brindisi che dalle ore 22:30 di oggi, lunedì 6... ► brindisireport.it
Tinteggiare casa: come preparare le stanze e tutti gli accessori da utilizzare
Il fai da te non riguarda solo piccoli lavoretti ma anche grandi ristrutturazioni come il decidere... ► baritoday.it
Orrore indescrivibile, due ragazze di 12 e 13 anni trovate morte sul tetto del vagone: cosa stavano facendo
Un fenomeno nato sui social come sfida estrema continua a trasformarsi in tragedia, attirando sopra... ► thesocialpost.it
Gaza o non Gaza Catanzaro è mondo differente
Alla fine gestire le elezioni territoriali, in questo caso calabresi, con temi politici, per giunta... ► thesocialpost.it
La Scozia desiderosa di modellare il proprio destino davanti alle qualificazioni cruciali della Coppa del Mondo
2025-10-06 17:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di paro... ► justcalcio.com
"Le Pianure del Silenzio" Trekking a Camposecco
L'itinerario proposto si estende nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Un'occasione p... ► romatoday.it
Editoria e giustizia. Nordio: "Riforma costituzionale su separazione carriere che stiamo portando avanti garantisce centralità alla figura dell’avvocato"
“L’avvocato deve conoscere il diritto in tutte le sue manifestazioni e non può essere un giurista ... ► ilgiornaleditalia.it
Elezioni Calabria, vittoria larga per Occhiuto. Giorgia Meloni esulta: “Risultato importante”
La Calabria torna alle urne per scegliere il proprio futuro politico. I seggi sono rimasti aperti i... ► thesocialpost.it
In occasione di ArtVerona la Biblioteca Capitolare ospita la mostra “Wounded Words Wounding Words”
Dal 9 al 26 ottobre 2025, nella cornice della Biblioteca Capitolare di Verona, tra i luoghi simbol... ► veronasera.it
Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO? entro fine 2025
(Adnkronos) – Acer ha ufficializzato un ambizioso piano di riduzione delle emissioni di CO? nella p... ► ildifforme.it
7 ottobre 2024, i rapimenti di massa di Hamas: la scintilla della guerra totale tra Israele e Palestina
I rapimenti di massa del 7 ottobre 2024 a Gaza rappresentano il punto di non ritorno del conflitto ... ► thesocialpost.it
Nuova diga: ecco quando sarà posato il primo mega cassone
Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha conferm... ► genovatoday.it
Serena Banzato paratleta al secondo libro: Tu sei un capolavoro
Roma, 6 ott. (askanews) - Quante volte ci è stato detto che, per poter amare qualcuno, è necessario ... ► quotidiano.net
Di Gennaro: «L’Inter è la più forte del campionato, Chivu ha dato un input diverso. Ora contro la Roma…»
di Redazione Inter News 24Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla situazione attuale d... ► internews24.com
Meloni: "Riconosciuto il buon lavoro del governo"
Enorme soddisfazione espressa da parte di tutti gli esponenti del centrodestra per il bis di Robert... ► ilgiornale.it
“La tavoletta del WC viola mi ha rivelato la gravidanza”: la storia social smentita dai ginecologi
Nel 2020 una giovane donna di New York, Naginah Gogolli, ha notato che la tavoletta del suo water s... ► fanpage.it
“Purtroppo è lui”. L’appello disperato a Chi l’ha Visto, poi l’orrore in Italia: trovato così, giovanissimo
Una scoperta drammatica ha riportato alla luce una vicenda che per mesi aveva lasciato un’intera co... ► thesocialpost.it
La Sampdoria risorge, ma piedi per terra: cosa funziona, cosa manca e quali sono gli obiettivi
La Sampdoria vince e convince contro il Pescara, scaccia la crisi e comincia la risalita della cla... ► genovatoday.it
Arcane stagione 2: sfide, ricompense e impatto globale della colonna sonora
La colonna sonora di Arcane stagione 2 si distingue per la sua qualità eccezionale, riconosciuta an... ► jumptheshark.it
Giulio Scarpati e il ritorno di Un Medico in famiglia: “I remake non mi piacciono, bisognerebbe inventare qualcosa”
Giulio Scarpati ha rivelato se tornerebbe a interpretare il personaggio di Lele Martini in Un Medic... ► fanpage.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06 10 2025 ore 18:10
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio de... ► romadailynews.it
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 6 ottobre
Oggi, lunedì 6 ottobre 2025, in onda in prima serata su Canale 5, il secondo appuntamento con il Gra... ► comingsoon.it
Processo Chiara Petrolini, l’ex in aula: ‘Nessun sospetto senza vestiti, non sarei stato contro al 100%’
“Ero innamorato di Chiara e penso che lei lo fosse di me” Con queste parole, Samuel Granelli, ex... ► notizieaudaci.it
Sant’Angelo Dei Lombardi inaugura un nuovo percorso di formazione sulle competenze digitali per persone con disabilità
Sant’Angelo Dei Lombardi, 8 ottobre 2025 – Mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 16.00, presso il Cen... ► avellinotoday.it
Cara sinistra, inneggiare ad Hamas non porta in paradiso. E nemmeno al governo
La sconfitta del centrosinistra in Calabria non è una casualità, ma la conseguenza di una rotta sba... ► thesocialpost.it
"Per evitare un'altra tragedia come quella di Ostuni: prevenzione, pianificazione e soluzioni strutturali"
Riceviamo e pubblichiamo una riflessione a firma di Gianfranco Solazzo, presidente Adiconsum Taran... ► brindisireport.it
Calendario Serie A Juventus 2025/26, anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata: quando giocano i bianconeri
di Redazione JuventusNews24Calendario Serie A Juventus 2025/26: svelati anticipi e posticipi del mas... ► juventusnews24.com
Apre a Bari “Level app – studio associato di psicologia”
Quattro giovani millennial, tutte donne e accomunate dalla passione per la psicologia, danno vita ... ► baritoday.it
Puglia archeo trekking – le pietre tagliate
Sabato 11 ottobre – ore 10.00Puglia Archeo Trekking – Le Pietre TagliateUn viaggio affascinante tr... ► baritoday.it
Rottura tra Stefano Tediosi e Federica Petagna: motivi e gravi testimonianze
Stefano Tediosi e Federica Petagna si sono lasciati. La notizia, rilanciata dall’esperta di gossip ... ► anticipazionitv.it
Nei primi 8 mesi del 2025 i morti sul lavoro sono stati 674. Aumento dell’8,8% delle vittime in itinere
Sono state 674, nei primi otto mesi del 2025, le denunce di infortunio mortale presentate all’Inail... ► ilfattoquotidiano.it
Buffon non ha dubbi: «Gli Scudetti sono 13 e non 11, perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juve e poi revocati»
Buffon non ha dubbi e mette in chiaro «Gli Scudetti sono 13 e non 11, perché ci sono anche quelli v... ► calcionews24.com
Così l’umanità è morta a Gaza. “Qui la più grande popolazione di amputati pediatrici della storia”
GAZA, DUE ANNI ALL’INFERNO – LA RACCOLTA DELLA FONDAZIONE FQ (in memoria di Mauro Del Corno). DONA ... ► ilfattoquotidiano.it
“Drumedy”, viaggio condiviso tra improvvisazione teatrale e armonie evocative al Teatro di Documenti
La compagnia teatrale 66Libellule presenta in prima assoluta “Drumedy”, uno spettacolo di improvvi... ► romatoday.it
Sabatini: “Meglio due feriti che un morto. Ai punti avrebbero vinto i rossoneri”
Juventus-Milan ha dato l'impressione che le due squadre abbiano un po' voluto limitare i danni. Ecco... ► pianetamilan.it
Città metropolitana, consiglio spaccato a metà: ecco tutti gli eletti
Consiglio metropolitano spaccato a metà: dopo le elezioni di ieri, è pareggio tra centrodestra e c... ► genovatoday.it
Pistoia, tensione in consiglio comunale sulle manifestazioni Pro Pal. Presidente minacciato di morte
Pistoia, 6 ottobre 2025 – Animi accesi e minacce di morte durante un consiglio comunale andato in s... ► lanazione.it
Japan Days Fest
I Japan Days tornano a Roma con un’edizione ricca di eventi, tradizioni e cultura. Il 18 e 19 otto... ► romatoday.it
Lavori sulla rete idrica a Vicopisano: strade a secco
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, giovedì 9 ottobre dalle... ► pisatoday.it
AllYouCanSing infiamma il DiSotto.Roma
Stai già contando i giorni per l'autunno romano, tra foglie croccanti e serate che profumano di av... ► romatoday.it
Cannavaro all’Uzbekistan sarà il quarto ct più pagato al mondo
Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Nazionale, ha ripreso ad allenare alla guida dell’... ► ilnapolista.it
I Coma Cose si sono lasciati: la fine dell'amore tra la pordenonese Francesca Mesiano e il marito Fausto Lama
I Coma Cose, la pordenonese Francesca Mesiano e il marito Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, ... ► pordenonetoday.it
I musei di Conversano – la storia di una città
Domenica 12 ottobre– ore 10.00I Musei di Conversano – La storia di una cittàConversano vi aspetta ... ► baritoday.it
L’opposizione passi dal campo largo al campo stanco, quello che riempie le piazze
di Berardino De Bari Mentre un governo complice da oltre due anni di un genocidio, che compra e ven... ► ilfattoquotidiano.it
Il questore incontra il neo comandante del reggimento carri di Tauriano
Il questore della provincia di Pordenone, Giuseppe Solìmene ha ricevuto il nuovo comandante del 32... ► pordenonetoday.it
Coppa Italia, Napoli Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 (ossia tra Roma Napoli e Napoli Juventus)
Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 Sono uscite le date degli o... ► ilnapolista.it