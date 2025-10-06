A Gemona un corso per promuovere la partecipazione sociale dei giovani

Nell’ambito del progetto Miraggi e Carovane, partirà a Gemona il corso di formazione “Promuovere la partecipazione sociale dei giovani”, dedicato a educatori, operatori, insegnanti e volontari che lavorano con adolescenti. Gli incontri si svolgeranno presso l’Atelier digitale della scuola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: gemona - corso

