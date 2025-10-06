A Gaza continua l' azione militare dell' esercito israeliano

Lunedì mattina esplosioni e nuvole di fumo sono state avvistate nella Striscia di Gaza, mentre Israele continua a colpire l’enclave nonostante le diplomazie siano al lavoro per attuare il piano di pace proposto da Donald Trump. A Wadi Gaza, colonne di fumo si sono alzate dietro edifici e tende. Intanto, in Egitto sono iniziati nuovi colloqui tra Israele e Hamas proprio per cercare di porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

