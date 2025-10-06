A Gaza continua l' azione militare dell' esercito israeliano
Lunedì mattina esplosioni e nuvole di fumo sono state avvistate nella Striscia di Gaza, mentre Israele continua a colpire l’enclave nonostante le diplomazie siano al lavoro per attuare il piano di pace proposto da Donald Trump. A Wadi Gaza, colonne di fumo si sono alzate dietro edifici e tende. Intanto, in Egitto sono iniziati nuovi colloqui tra Israele e Hamas proprio per cercare di porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”
Scandar Copti: «Essere palestinesi significa lottare per essere considerati umani. Gaza continua a bruciare nel silenzio, ma ho fiducia nelle nuove generazioni»
Israele continua i bombardamenti: 94 vittime a Gaza, ancora raid su Damasco. Nuova proposta di tregua di Tel Aviv ad Hamas
Israele continua a bombardare a Gaza nonostante Netanyahu sostenga di aver accettato l'invito di Trump a interrompere gli attacchi. Oggi colpito il nord, ieri uccisi quasi 70 palestinesi, tra cui bambini. In Cisgiordania incursioni e arresti a Jenin e in vari villaggi - X Vai su X
Gaza continua a bruciare, non smettiamo di manifestare: portiamo in piazza i nostri corpi! Domenica alle 19 ci vediamo per una prova generale: rispondiamo all'appello transnazionale alla performance #resistenciafeminista per la Palestina libera! L'evento è a Vai su Facebook
Gaza, esplosioni e fumo nella Striscia: continua l'azione militare dell'Idf - Lunedì mattina esplosioni e nuvole di fumo sono state avvistate nella Striscia di Gaza, mentre Israele continua a colpire l’enclave. Da msn.com
Flotilla verso Gaza, Crosetto invia la scorta militare. Israele: “Blocco navale legittimo e invalicabile” - La tempesta politica dopo l’attacco in acque internazionali Il caso della Global Sumud Flotilla, partita con aiuti umanitari per Gaza, ha travolto l’Aula ... Segnala infodifesa.it