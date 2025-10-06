A Gaeta la decima tappa de ' Le vie del Giubileo'
Gaeta, 6 ott. (askanews) - Gaeta è stata protagonista della decima tappa de 'Le vie del Giubileo', il progetto promosso da Regione Lazio e Arsial che intreccia spiritualità, cultura ed enogastronomia lungo i luoghi simbolo del territorio. La città, cuore della Riviera di Ulisse, si è trasformata in un grande palcoscenico: Via Buonomo ha accolto una fiera a cielo aperto, dove i visitatori hanno potuto scoprire e degustare i prodotti tipici locali. Dalla tiella di Gaeta alle olive DOP, dall'olio delle Colline Pontine alla mozzarella di bufala, passando per salsicce, mieli, vini e birre artigianali, le eccellenze del Lazio sono state protagoniste accanto a momenti di spettacolo, visite guidate e laboratori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
