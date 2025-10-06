A Eboli il Sono Terra Festival il 10 e 11 ottobre | il programma

La seconda edizione del "Sono Terra Festival" si terrà a Eboli il 10 e 11 ottobre. L'evento, incentrato sul tema della "Speranza", avrà luogo principalmente nel Convento dei Frati Cappuccini San Pietro Alli Marmi e includerà un programma di incontri, spettacoli e conversazioni. L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sono Terra Festival: a Eboli un evento per esplorare varie dimensioni dell’agricoltura - Si può partire dalle parole, promuovendo un prodotto ortofrutticolo come un bene, o ampliando il giudizio sulla qualità, non relegandolo al semplice certificato ottenuto, ma estendendolo ai principi ... Segnala napoli.repubblica.it

eboli sono terra festivalUn evento per divulgare la filiera agricola - Il 10 e l'11 ottobre si terrà a Eboli (Salerno) la seconda edizione de "il Sono Terra festival", un evento ideato e organizzato della OP Solco Maggiore. Secondo freshplaza.it

