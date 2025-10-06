A due anni dal 7 ottobre In Italia le comunità ebraiche ricordano in silenzio le loro vittime
Domani ricorrerà il secondo anniversario del 7 ottobre 2023, la giornata che segnò l’assalto di Hamas in Israele, un pogrom con circa 1.200 morti e centinaia di ostaggi, una cinquantina dei quali ancora prigionieri nei tunnel di Gaza. Dopo una settimana nella quale manifestazioni di massa hanno attraversato l’Italia per il dramma umanitario di Gaza, in ricordo delle vittime israeliane solo eventi piccoli, raccolti, spesso poco visibili, organizzati dalle comunità ebraiche italiane - come se dovessero piangere in segreto quelle vittime. Da una parte l’urgenza di reclamare la fine del massacro, dall'altra una sofferenza quasi privata, che cerca un luogo dove esistere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: anni - ottobre
Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: "Una vittoria dopo anni di battaglie"
Gaza al buio dopo il 7 ottobre, la mappa animata che mostra la Striscia nell’oscurità da due anni – Video
Ic Marassi, a ottobre la gara per rifare il tetto: "Una vittoria dopo anni di battaglie"
Festa del Dono: 4 ottobre 2025. Festa di San Francesco. 10 anni di Dispensa Solidale, dieci anni di solidarietà, raccolta e distribuzione alimentare, lotta allo spreco alimentare e salvaguardia dell'ambiente. Dieci anni di volontariato e di buone pratiche a favore Vai su Facebook
Daniel Lanternari, ebreo romano che da 30 anni vive in Israele in un kibbutz a un paio di km dalla striscia di Gaza. Ci racconta la mattina del 7 ottobre 2023: come lui, sua moglie e i suoi due figli hanno sfiorato la morte quando i terroristi di Hamas hanno fatto i - X Vai su X
A due anni dal 7 ottobre. In Italia le comunità ebraiche ricordano in silenzio le loro vittime - Dopo le grandi piazze per Gaza, la ricorrenza del pogrom: ma le 1. Secondo ilfoglio.it
Il 7 ottobre come l'11 settembre: cosa non abbiamo imparato sul terrorismo - 200 vittime innocenti di due anni fa chiedono al mondo una risposta diversa dalla vendetta e dalla distruzione ... Da avvenire.it