A due anni dal 7 ottobre In Italia le comunità ebraiche ricordano in silenzio le loro vittime

Domani ricorrerà il secondo anniversario del 7 ottobre 2023, la giornata che segnò l'assalto di Hamas in Israele, un pogrom con circa 1.200 morti e centinaia di ostaggi, una cinquantina dei quali ancora prigionieri nei tunnel di Gaza. Dopo una settimana nella quale manifestazioni di massa hanno attraversato l'Italia per il dramma umanitario di Gaza, in ricordo delle vittime israeliane solo eventi piccoli, raccolti, spesso poco visibili, organizzati dalle comunità ebraiche italiane - come se dovessero piangere in segreto quelle vittime. Da una parte l'urgenza di reclamare la fine del massacro, dall'altra una sofferenza quasi privata, che cerca un luogo dove esistere.

