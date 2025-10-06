A due anni dal 7 ottobre il 900fest si apre parlando di Olocausto e Nakba

L'edizione 2025 del 900fest si apre a Forlì con un'anteprima. Sabato 11 ottobre, alle ore 21, al salone comunale si tiene l'evento dal titolo: “A due anni dal 7 ottobre 2023: Olocausto, Nakba e Genocidio a Gaza”. A guidare l'evento saranno Amos Goldberg, israeliano, e Bashir Bashir, palestinese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it