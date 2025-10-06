È una delle opere più complicate del territorio cittadino, ora è giunto il momento di compiere anche questo passo. In questi giorni iniziano i lavori della metrotranvia nella tratta denominata DE11, il microcantiere di via Mazzini. I numerosi automobilisti che transitano da quelle parti ogni giorni sanno bene perché c’è da incrociare le dita: i lavori per portare il tram fino a Seregno, proprio in quella zona, devono fare i conti con altre due opere critiche. A ovest della metrotranvia, i lavori di ampliamento dell’ ospedale Pio XI, con particolare riferimento al pronto soccorso e alla rivisitazione dell’ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Desio la tranvia lumaca. Via Mazzini va in trincea