A Castelvenere la mostra personale di Alessandro Trapezio

Fremondoweb.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Sabato 11 ottobre, negli spazi della galleria Mondoromulo arte contemporanea a Castelvenere, si terrà l’inaugurazione della mostra di Alessandro Trapezio “Now I see you, Now you see me” a cura di Francesco Creta. La mostra porta in esposizione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

a castelvenere la mostra personale di alessandro trapezio

© Fremondoweb.com - A Castelvenere la mostra personale di Alessandro Trapezio

In questa notizia si parla di: castelvenere - mostra

Alessandro Spadari, la mostra personale: "Di vento leggero" - Alessandro Spadari, la mostra personale: "Di vento leggero" La galleria Fabbrica Eos presenta, nel suo spazio di Viale Pasubio 8/a, dal 15 maggio al 14 giugno 2025 la mostra personale di Alessandro ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Castelvenere Mostra Personale Alessandro