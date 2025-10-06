A Campolongo il nuovo asilo nido comunale ispirato a un prato fiorito

Il Comune di Campolongo Maggiore è pronto ad accogliere un nuovo e importante servizio per le famiglie: Botanido, nuovo asilo nido comunale i cui lavori, secondo il cronoprogramma, termineranno a primavera 2026. Il cantiere è già in corso nel parco pubblico Carlo Alberto dalla Chiesa, grazie a un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it