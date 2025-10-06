A big bold beautiful journey | un viaggio che vale la pena preservare

Uno dei presupposti fondamentali affinché il Cinema funzioni è di raccontare la meraviglia attraverso le immagini. Non si parla semplicemente di spettacolo, ma di quell’insieme di sensazioni che legano il racconto al vissuto, suscitando emozioni. Qualsiasi creativo arriva a quel momento fatidico in cui si trova faccia a faccia con la sua rappresentazione dell’amore. Kogonada (pseudonimo di Park Joong Eun, che in Italia si conosce ancora troppo poco) non era certo un regista da cui aspettarsi un’opera come A big bold beautiful journey. Il suo After Yang aveva affascinato per la sua atmosfera rarefatta, sottile e incredibilmente elegante, senza mai lasciar presagire un’intenzione espressiva così accessibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - A big bold beautiful journey: un viaggio che vale la pena preservare

