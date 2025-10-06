A Bergamo Restano i fiori | al Festival Fotografica la mostra di Valentina Tamborra con Medici Senza Frontiere

Dall’11 ottobre al 9 novembre, nelle suggestive sale del Monastero del Carmine, i visitatori della V edizione del Festival Fotografica di Bergamo – quest’anno dedicata al coraggio di guardare e raccontare la realtà – potranno immergersi in “Restano i fiori – L’identità che sopravvive alla tortura”, il progetto multimediale della fotografa Valentina Tamborra realizzato in collaborazione con Medici Senza Frontiere (MSF).    “Restano i fiori” nasce da una domanda semplice e potente: cosa accade quando il nostro mondo si frantuma, quando ciò che amiamo viene spazzato via e ci sentiamo smarriti?  Il progetto intreccia fotografie, video, immagini Instax, testi e registrazioni audio create insieme ai partecipanti: persone migranti sopravvissute a torture e violenze affiancate dagli operatori di MSF. 🔗 Leggi su It.insideover.com

