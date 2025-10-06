A Bari la mostra ' Sorprendente Novecento' dedicata alla lunga e intensa carriera d’architetto di Onofrio Mangini
Si inaugura mercoledì 8 ottobre, alle 17.30 al Museo Civico di Bari la mostra «Sorprendente Novecento», dedicata alla lunga e intensa carriera d’architetto di Onofrio Mangini, nel centenario della nascita.Curata da Nicola Signorile e Donato Stefanelli, la rassegna sarà introdotta da Angela. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: bari - mostra
La mostra 'Pellegrini di speranza' si scinde un due: gli scatti a Bari (aeroporto) e Giovinazzo
Là dove resiste la vita”: la mostra fotografica di Fadi Thabet fa tappa a Mola di Bari
Mostra 'La cittadella annonaria: edilizia pubblica nella Bari del Novecento'
Torna a Bari la World Press Photo: la mostra ospitata nel palazzo della Città metropolitana https://ift.tt/4luzA7C https://ift.tt/y1fDA3P - X Vai su X
Dal 30 settembre è visitabile presso la Banca d’Italia di Bari la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo”. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla sinergia tra Banca d’Italia, MUDEM – Museo della Moneta, la Soprintendenza Arch Vai su Facebook
Bari, ecco la mostra «Satirico: l'Europa attraverso lo sguardo umoristico della satira» - L'esposizione sarà visitabile fino all'11 maggio con circa quaranta opere, tra carte geografiche e giornali satirici d’epoca BARI - Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
In mostra a Bari gli scatti di Mario Cresci a ricercatori Ciheam - Il maestro della fotografia italiana Mario Cresci torna a Bari per raccontare, attraverso i propri scatti, il lavoro quotidiano dei giovani ricercatori del Ciheam Bari, sede italiana ... Secondo ansa.it